Die sächsischen Trinkwassertalsperren sind noch gut gefüllt, teilte die Landestalsperrenverwaltung in Pirna mit. Wegen der Hitze gingen zwar die Zuflüsse in den nächsten Tagen langsam zurück. Damit würden auch die Stauspiegel sinken. Die größte sächsische Trinkwassertalsperre Eibenstock sei zu 97 Prozent gefüllt. Auch die beiden großen Talsperrensysteme Mittleres Erzgebirge und Klingenberg-Lehnmühle hätten aktuell Füllstände von 97 und 92 Prozent. Dennoch sollte jeder sparsam mit Trinkwasser umgehen.



Trinkwasser aus sächsischen Wasserhähnen gilt als unbedenklich. Wer wissen will, was genau in seinem Trinkwasser steckt, kann Proben beim örtlichen Wasserversorger oder Gesundheitsamt analysieren lassen.



Einen Überblick über ausgewählte Trinkwasserversorgungsgebiete finden Sie hier.