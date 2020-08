Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Sonnabend den "höchstwahrscheinlich heißesten Tag des Jahres". Vor allem in der Leipziger Tieflandsbucht soll sich die Hitze vermutlich stauen. Die Temperaturen können auf bis zu 37 Grad Celsius steigen. In ganz Sachsen soll es heiß werden mit starker Wärmebelastung. Bis Sonntagabend besteht für den Freistaat laut DWD eine amtliche Warnung vor Hitze.