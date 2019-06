Wegen der angekündigten großen Hitze unterrichten in dieser Woche zahlreiche Schulen in Sachsen nach einem sogenannten Hitzeplan. Demnach werden die Stunden von 45 auf 30 Minuten reduziert. Bei einem 8-Stunden-Unterrichtstag, der 7:30 Uhr beginnt, bedeutet das, dass die Schule statt gegen 15 Uhr schon gegen 12 Uhr endet. In der Leipziger Region gilt der Hitzeplan unter anderem an der Grundschule in Markranstädt und in der Leipziger Nikolaischule, in Chemnitz zum Beispiel am Karl-Schmidt-Rottluff-Gymnasium und in Plauen am Lessing-Gymnasium.