In den kommenden zehn Tagen müssen sich die Menschen in Sachsen auf eine Hitzewelle mit Temperaturen von mehr als 30 Grad einstellen. Eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes in Leipzig sagte: "Es wird heiß und sonnig, dazu weht kaum ein Lüftchen und es fällt kein Niederschlag." In Sachsen werden am heutigen Donnerstag etwa 30 Grad Celsius erwartet. In der Nacht zu Freitag kühlt es noch ab auf 14 bis 16 Grad, tagsüber werden es wieder gut 30 Grad.