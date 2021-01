Eine Studentin, die anonym bleiben möchte, schrieb MDR SACHSEN, dass an Ihrer Hochschule alle Prüfungen wieder als Präsenzveranstaltungen erfolgten. "Wo im Sommer alles online statt gefunden hat und nur wenig Präsenzprüfungen, haben die meisten Bildungseinrichtungen nun fast ausschließlich wieder Präsenzprüfungen." Außerdem kritisierte die Studentin aus ihrer Sicht veraltete Hygienevorschriften an Hochschulen, die noch aus der ersten Welle der Pandemie im Frühjahr 2019 stammten.

Sachsens Wissenschaftsministerium widerspricht der Darstellung. Sprecher Falk Lange erklärt: "Die aktuelle Corona-Schutz-Verordnung regelt dazu [in Paragraf 5 Absatz 1 ], dass die Hochschulen auf Präsenzveranstaltungen verzichten sollen, außer für Labortätigkeiten, Praktika, praktische und künstlerische Ausbildungsabschnitte und Prüfungen. Soweit Präsenzbetrieb notwendig und zulässig ist, gelten die Regeln zur Hygiene und Kontaktdatenverfolgung." Diese Regelung sei – anders als die Studentin es vermutet – kein Relikt aus dem Frühjahr, sondern eine aktuell und bewusst getroffene Entscheidung.

Und was sind die Erfahrungen an den Hochschulen? Wie viel Präsenz war nötig, wie viel Digitales möglich?

Bildrechte: Nils Eisfeld

Die Technische Universität Dresden hatte sich im Herbst das konkrete Ziel gesetzt, 85 Prozent der Veranstaltungen digital umzusetzen. Ist das gelungen? "Der Anteil an Präsenzlehrveranstaltungen lag (bis zum 9.12.2020, d.h. bis der Präsenzunterricht eingestellt wurde), bei etwa 15 Prozent", teilt die Universität mit. Unter dem verschärften Lockdown gebe es nur noch in Einzelfällen Präsenzveranstaltungen: "Gegenwärtig laufen noch wenige Praktika und ähnliche Lehrformate, bei denen der Kompetenz- und Wissenserwerb nur durch Präsenz erreichbar ist. Das sind z.B. bestimmte Laborpraktika."



Über etwaige veränderte Studienleistungen könne die Hochschule noch keine abschließende Beurteilung abgeben. Allerdings sei von der Möglichkeit, Prüfungsleistungen "zurückzugeben", rege Gebrauch gemacht worden, so Professor Gerald Gerlach, Prorektor Bildung der TU Dresden.