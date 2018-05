Sachsens Hochschulen haben beim neuesten Ranking der Wochenzeitung "Die Zeit", gut abgeschnitten. Das Hochschulranking gibt seit 30 Jahren eine Übersicht über die Studienangebote von mehr als 300 Fachschulen, Hochschulen und Universitäten im deutschsprachigen Raum.

Chemnitzer bei Forschungsgeldern Spitze

Auf der neuesten Hitliste erreichten sächsische Lehreinrichtungen in einigen Bereichen Spitzenpositionen. So erzielt der Studiengang Maschinenbau an der TU Chemnitz sowohl bei den "Forschungsgeldern pro Wissenschaftler" als auch im Bereich "Erfindungen pro 10 Wissenschaftler" Spitzenwerte. Im Fach Chemie erreichte die Chemnitzer Uni bei den Werten "Abschlüsse in angemessener Zeit" einen Spitzenplatz. Mathematik-Studenten in Chemnitz sind sehr zufrieden mit der allgemeinen Studiensituation und der Betreuung durch die Lehrkräfte.

Die TU Chemnitz ist bei den MINT-Fächern sehr gut aufgestellt. Bildrechte: TU Chemnitz/Dirk Hanus "Wir freuen uns über die guten Ergebnisse", sagte Mario Steinebach, Sprecher der TU Chemnitz, MDR SACHSEN. "Vor allem bei den MINT-Fächern konnten wir gut abschneiden." Aber auch bei der Bewertung für den Studienenstieg habe sich gezeigt, dass die sogenannten "Brückenkurse" bei den Studienbewerbern gut ankämen, so der Uni-Sprecher. Mit diesen Angeboten werden junge Frauen und Männer in Intensivkursen auf das Studium an der TU Chemnitz vorbereitet.

Fachhochschulen punkten mit Praxisbezug

Chemiestudenten an der TU Dresden sind sehr zufrieden mit der allgemeinen Studiensituation, der Studienorganisation und der Vermittlung der Fachkompetenzen. Die Fächer Chemie, Mathematik und Physik landeten in der Kategorie "Abschlüsse in angemessener Zeit" in der Spitzengruppe. In der Wertung "Kontakt zur Berufspraxis" erreichten die Evangelische Hochschule für Soziale Arbeit Dresden und das Informatikstudium der Fachhochschule Dresden sehr gute Ergebnisse.

Fachhochschulen wie die in Mittweida punkten vor allem mit ihrem Praxisbezug. Bildrechte: Hochschule Mittweida An der Bergakademie Freiberg sind die Geowissenschaftler sehr zufrieden mit den allgemeinen Studienbedingungen. Auch das Chemiestudium in der Bergstadt erreichte sehr gute Noten in der Kategorie "Abschlüsse in angemessener Zeit". Die Hochschulen in Zwickau, Glauchau und Mittweida sind in der Spitzenposition, wenn es um den Kontakt zur Berufspraxis geht. Hier macht sich die enge Verzahnung mit den Praxispartnern bezahlt.

Quelle: MDR/mwa