Durch die anhaltende Trockenheit und Hitze steigt die Waldbrandgefahr weiter stark an. Laut Sachsensforst gilt im Norden des Landkreises Bautzen sowie in Teilen des Landkreises Görlitz, in Teilen der Landkreise Leipzig und Nordsachsen sowie fast im gesamten Landkreis Meißen inzwischen die höchste Waldbrandgefahrenstufe 5.