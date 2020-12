Die Holzernte in Sachsens Wäldern hat unter der Trockenheit und dem Befall von Borkenkäfern in diesem Jahr erheblich gelitten. Wie Renke Coordes vom Sachsenforst mitteilte, beläuft sich die Erntemenge im Staatsforst auf rund 1,3 Millionen Kubikmeter. Das sei rund ein Drittel weniger als in den Jahren 2018 und 2019, in denen je rund 1,9 Millionen Kubikmeter Holz geerntet wurden.