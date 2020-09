Nachgefragt Verändert Homeoffice unser Wohnen?

Hauptinhalt

Von seinem Zuhause aus zu arbeiten hat während der Corona-Pandemie an Bedeutung gewonnen. Aber nicht jeder hat einen eigenen Arbeitsbereich zu Hause. Wie kann man sich eine gewisse Arbeitsatmosphäre in den eigenen vier Wänden schaffen? MDR SACHSEN hat bei Yvonne Klinge, Beraterin für Büroeinrichtungen in Dresden, nachgefragt.