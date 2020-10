"Etwa 85 Prozent unserer Lehrveranstaltungen werden virtuell stattfinden", sagte der Sprecher der Technischen Universität Dresden, Konrad Kästner. Ihm zufolge ist die Uni für den virtuellen Lehrbetrieb jetzt besser gerüstet als im Frühjahr. Jetzt gebe es ausreichend Bild- und Tontechnik etwa für Videokonferenzen, die Lehrkräfte seien geschult und würden beraten, sagte Kästner weiter. Der Vorlesungsstoff sei digital aufbereitet und auch Prüfungen seien oft digital möglich. Es werde auch Vorlesungen mit Teilnehmenden geben - mit großzügigen Abständen. Die Folge: In dem rund 900 Personen fassenden Audimax der Universität verbleiben dann gerade einmal 100 Plätze. "Wir hoffen, dass im Frühjahr wieder mehr Präsenzveranstaltungen angeboten werden können", so Kästner.

Bei einigen Studiengängen geht es laut Kästner nicht ohne persönliche Anwesenheit, ohne dass jemand "einen Bunsenbrenner zur Hand nimmt", wie er sagte, womit er speziell auf das Maschinenwesen Bezug nimmt. Auch die medizinischen Studiengänge kommen nicht ohne Präsenzunterricht aus, aber die genauen Abläufe werden oft erst sehr kurzfristig bekannt gegeben und ändern sich häufig. Eine Studentin der Zahnmedizin an der TU Dresden sagte MDR SACHSEN: "Eigentlich sollen alle Vorlesungen online sein und nur die Sachen für die Klinik und Kieferorthopädie in Präsenz, weil wir da in Kleingruppen sind. Wir nehmen es, wie es kommt, und lassen uns nicht stressen."

Laut einer Befragung an der Uni Leipzig vermissen viele Studierende diese Zeiten wie hier aus 2017, als das Leben auf dem Campus in der Innenstadt noch boomte. Bildrechte: dpa

Nico Eisbrenner vom Studierendenrat (StuRa) der Universität Leipzig bezeichnete die Situation an der Uni aus "hygienischer Sicht" als angemessen. Es blieben aber Fragezeichen. Noch seien nicht alle Räume mit Video-Technik ausgestattet. Außerdem ergab eine Befragung des StuRa, die im Sommer veröffentlicht wurde, dass die Studierenden zurück in die Seminarräume und ins studentische Leben wollen. Etwa 3.500 Studierende aller Fachrichtungen und Studienlevel hatten an der Befragung des StuRa zu den Studienbedingungen unter Corona teilgenommen. Obwohl die Mehrheit der Studierenden gut genug technisch ausgerüstet sei, um digital am Studium teilzunehmen, sagten knapp 70 Prozent der Befragten im Frühsommer, sie könnten ihr Privatleben und den Studienalltag eher nicht oder gar nicht so gut koordinieren wie vor der Corona-Krise.