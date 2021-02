Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie hat die IG Metall in Sachsen Warnstreiks ab dem 2. März angekündigt. Es seien aber wegen der Corona-Pandemie keine großen Aktionen mit Tausend und mehr Menschen Schulter an Schulter vor Werkstoren möglich, sagte der Geschäftsführer der IG Metall Zwickau, Thomas Knabel, am Mittwoch. Die Gewerkschaft fordert rund vier Prozent mehr Geld. Zudem sollen die Arbeitszeiten an das westdeutsche Niveau angepasst werden. Die Beschäftigten in Sachsen würden länger arbeiten als ihre Kollegen in Westdeutschland: 38 statt 35 Stunden pro Woche, so die Gewerkschaft. Dafür werde ein finanzieller Ausgleich verlangt.