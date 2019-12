Die Linken in Sachsen fordern härtere Maßnahmen, um illegalen Tierhandel im Internet zu unterbinden. "Die Bemühungen reichen nicht aus, um Verbrecherbanden, die häufig von Osteuropa aus operieren, die Nachfrage zu entziehen", erklärte Susanne Schaper, tierschutzpolitische Sprecherin der Linken im sächsischen Landtag, am Montag in Dresden. "Wir fordern daher größere Anstrengungen, um die Menschen über die Risiken des Online-Handels mit Heimtieren aufzuklären. Nach dem Vorbild von Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz sollten rechtliche Regelungen für den Online-Handel mit Tieren geschaffen werden", so Schaper.