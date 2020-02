Sachsens Unternehmen haben im vergangenen Jahr elektrotechnische Erzeugnisse im Wert von knapp fünf Milliarden Euro exportiert. Das teilte am Dienstag das Statistische Landesamt in Kamenz mit. Damit sei der Export in diesem Bereich um fünf Prozent gestiegen. Vor allem in China und in den USA seien Geräte zur Stromerzeugung und –verteilung gefragt.