Umsatzeinbußen und Auftragsrückgänge machen der sächsischen Metall- und Elektroindustrie derzeit zu schaffen. Verbandspräsident Jörg Brückner sagte, die schwache Entwicklung im ersten Halbjahr habe den wichtigsten Industriezweig des Freistaates in die Rezession rutschen lassen. Allein im zweiten Quartal sei die Zahl der Auftragseingänge um elf Prozent zurückgegangen, das entspreche einem Volumen von über einer Milliarde Euro. Kurzfristig sei keine Besserung in Sicht, da sich die Kunden mit neuen Bestellungen zurückhielten, so Brückner.