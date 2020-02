In Sachsen ist die Zahl der an Grippe Erkrankten die zweite Woche in Folge stark gestiegen. Wie aus dem aktuellen Wochenbericht der Landesuntersuchungsanstalt Sachsen hervorgeht, wurden in der sechsten Meldewoche des Jahres 2.971 neue Fälle gemeldet. In der Woche zuvor waren es 2.320.