Sachsens Regierung will die Digitalisierung im Freistaat weiter vorantreiben. Das gab Ministerpräsident Michael Kretschmer nach der Sitzung des Innovationsbeirates am Montag bekannt. "Gerade die Unterstützung der Strukturentwicklung in der Lausitz und in Mitteldeutschland eröffnet hier vielfältige Chancen", sagte er. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Ausbau der 5G-Technologie und der Einrichtung zweier neuer Helmholtz-Zentren außerhalb der Ballungszentren.

Vor allem gehe es um Innovationen in der Digitalisierung für kleine und mittelständische Unternehmen im Freistaat. Dabei soll insbesondere auf die 5G-Technologie gesetzt werden. An der TU Dresden wird auf dem 5G-Campus zu den Möglichkeiten und Grenzen dieser Technologie geforscht.

Ministerpräsident Kretschmer konkretisierte außerdem die Pläne für zwei neue Helmholtz-Zentren in Sachsen. Er geht davon aus, dass die Forschungseinrichtungen zwischen 500 und 1.000 Mitarbeiter haben werden. Das Jahresbudget solle zwischen 50 und 100 Millionen Euro liegen. Zu welchen Themen in den Helmholtz-Zentren geforscht werden soll, stehe noch nicht fest, sagte Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow am Montag. Denkbar seien Sparten wie Digitalisierung, Medizintechnik oder Quantencomputing - bei dem Computer entwickelt werden, die noch effizienter rechnen können als bisher. In Ostsachsen kämen als Standorte Hoyerswerda, Weißwasser, Görlitz oder Zittau infrage. Im Leipziger Revier wird über die Ansiedlung an einem ehemaligen Tagebausee diskutiert.