Beim sächsischen Sozialministerium sind in diesem Jahr mehr Anträge auf Förderung von Integrationsprojekten eingegangen. Wie das Ministerium am Sonntag in Dresden mitteilte, sind bis Ende Juli insgesamt 172 Förderanträge für entsprechende Projekte gestellt worden. Darunter waren 126 Neuanträge sowie 46 Folgeanträge zu bereits laufenden über mehrere Jahre ausgerichteten Projekten. Das Gesamtvolumen der eingereichten Anträge beläuft sich den Angaben zufolge auf 57,2 Millionen Euro. Das seien 30 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahr