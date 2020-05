Auch in Sachsen haben viele Museen am Internationalen Museumstag teilgenommen. Mehr als 125 Häuser hatten für die Besucher geöffnet. Auch hier galten besondere Hygienevorschriften. Durch die weiterhin geltenden Kontaktbeschränkungen mussten die Einrichtungen jedoch auf spezielle Veranstaltungen und Angebote zum Museumstag verzichten.

Viele Museen, die nicht für Besucher geöffnet haben, beteiligten sich am digitalen Museumstag. In Sachsen haben 55 Museen ihre digitalen Angebote im Internet veröffentlicht. Sie haben zum digitalen Entdecken der Häuser und Exponate eingeladen und präsentierten ihre Sammlungen beispielsweise in 360-Grad-Rundgängen oder digitalen Live-Führungen. Online können die Besucher weiterhin viele Objekte genauer unter die Lupe nehmen oder einen Blick hinter die Kulissen der Museen werfen.