Internationaler Museumstag am 13. Mai Sächsische Museen laden zu Neuenteckungen ein

Hauptinhalt

Am Sonntag öffnen mehr als 130 Museen in Sachsen zum Internationalen Museumstag ihre Türen. Die sachsenweite Eröffnung wird im Textildorf Großschönau gefeiert. Andere Orte locken mit Schreibmaschinen-Kunst oder Druckermusik. In diesem Jahr steht der Museumstag unter dem Motto "Netzwerk Museum: Neue Wege, neue Besucher".