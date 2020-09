In Dresden beteiligt sich unter anderem der Bürgerverein Gohlis am Parking Day. Wie der Verein mitteilte, soll eine sogenannte Gehzeugparade durch die Lützowstraße bis zur Höhe Erfurter Straße stattfinden. Dabei tragen Fußgängerinnen und Fußgänger Gestelle, die etwa den gleichen Platz im Straßenraum einnehmen wie ein Pkw. Damit soll verdeutlicht werden, wie hoch der Platzbedarf der Autos im Vergleich zu Fußgängerinnen und Fußgängern ist, so der Verein. Die Parade steht unter dem Motto "Stadt für Menschen statt für Autos".

Martin Randelhoff ist Mitarbeiter und Doktorand im Fachgebiet Verkehrswesen und Verkehrsplanung an der Technischen Universität in Dortmund. Seinen Berechnungen zufolge benötigt ein parkendes Auto mit cirka 13,5 Quadratmeter die größte Fläche innerorts. Zum Vergleich: Auf gleicher Fläche könnten nach Randelhoff ungefähr zehn Fahrräder parken. Auch der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) sei flächenmäßig effizienter. So benötigen Bus und Bahn zwar relativ viel Fläche, durch die große Anzahl an beförderten Personen, sei der ÖPNV bereits ab einer Auslastung von 20 Prozent effizienter als das Auto. Steige die Auslastung auf 80 Prozent oder höher, so sei der ÖPNV das mit Abstand flächeneffizienteste Fortbewegungsmittel, so Randelhoff.