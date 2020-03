Hans Theisen: Im Quarantänefall ist der Arbeitgeber nicht krank. Das Infektionsschutzgesetz regelt allerdings eine Entschädigung . Meines Erachtens ist es so, dass der Arbeitgeber dann das Nettogehalt zahlt und er rechnet sozusagen den Entschädigungsanspruch mit der Behörde ab.

Eine Quarantäne ist keine Krankheit. Wenn jemand krank ist, bekommt er vom Arbeitgeber sechs Wochen schlicht und ergreifend den Lohn fortgezahlt. In einem Quarantänefall hat der Arbeitnehmer gegenüber der Behörde ein Anspruch auf sowas ähnliches wie Lohnfortzahlung. Da ist dann noch die Frage, wie das gehandhabt wird. Es kann sein, dass der Arbeitgeber vereinbart, dass er den Nettolohn weiterbezahlt und diesen Anspruch sozusagen direkt mit der Behörde regelt. Dann ist das für den Arbeitnehmer genauso, als wenn er krank wäre.

Es kann aber auch sein, dass der Arbeitnehmer den Anspruch bei der Behörde selbst geltend machen muss. Wenn ich ehrlich sein soll, kann ich Ihnen das im Moment noch nicht sagen. Wir hatten hier in Sachsen diesen Fall noch nicht. Ich denke mal, das wird auch dann hier keine große Frage sein, von wem man dann das Geld bekommt. Wenn hier wirklich Gebiete unter Quarantäne gestellt werden, dann erkundigt sich der Arbeitgeber sofort, was er für seine Arbeitnehmer tun muss. Und dann wird das Ganze telefonisch geklärt. Es ist eigentlich nur eine Frage, wie man den Anspruch umsetzt.

Zunächst einmal ist es so: Das Fernbleiben vom Arbeitsplatz ist entschuldigt. Der Arbeitnehmer muss also nichts befürchten. Wenn er ohne Schuld gehindert ist, eine Arbeit zu erbringen, hat er nach Paragraph 616, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) auch grundsätzlich einen Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts. Allerdings darf das nicht eine erhebliche Zeit sein.

Ganz sicher wird das eine Rolle spielen. Es kann allerdings durchaus sein, dass sich das dann in Zukunft einfach auch klärt, dass unser Gesundheitsminister sagt: Wir übernehmen im Rahmen des Infektionsschutzgesetz auch Entscheidungen ausländischer Behörden.

Im Grunde genommen gilt genau dasselbe, was ich vorher gesagt habe. Das ist auch heute so: Wenn die Kita ausfällt, muss ich meine Kinder unter Umständen selbst betreuen. Bin ich gehindert an der Ausübung, darf ich der Arbeit fernbleiben und ich behalte nach Paragraph 616 meinen Anspruch auf Entgelt. Aber wieder ist die Zeit erheblich. Dann geht es natürlich darum, ob man dem Arbeitnehmer nicht auch zumuten kann, das Ganze irgendwie anders zu organisieren.