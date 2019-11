Frau Rehberg, woran erkenne ich im Supermarkt oder an einem Verkaufsstand einen qualitativ guten Glühwein?

Das hängt auch davon ab, was man selbst unter Qualität versteht. Am Stand ist das einfach: kosten! Auf den Weihnachtsmärkten mit Winzerständen bekommen Sie auch Auskunft, zum Beispiel über die verwendete Rebsorte. Bei Glühwein aus dem Supermarkt bleibt im Grunde nur das Prinzip "Versuch und Irrtum" - denn ein Glühwein soll doch in erster Linie eines: schmecken!