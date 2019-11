Sind dies Einzelfälle im Sächsischen Fußball? Laut ihrer Statistik kommen solche Fälle, die zum Spielabbruch führen, selten vor.

In Sachsen kommen sie tatsächlich noch, Gott sei Dank, eher selten vor. Wir hatten in der gesamten Saison 2017/18 insgesamt 14 Spielabbrüche, in der Saison 2018/2019 elf solche Vorfälle. So wie es jetzt aussieht, scheint sich das zu erhöhen. Wir hatten ja, wie gesagt, im Erzgebirge zwei Spielabbrüche, im Muldental gab es auch einen vor kurzem, wo ein Assistent angegriffen wurde. Es scheint, dass die Tendenz steigt.

Im deutschen Amateurfußball häufen sich insgesamt Fälle von Gewalt gegen Schiedsrichter, etwa im Berliner Verband und im Saarland, die Schiedsrichter dort haben deshalb sogar gestreikt. Welche Ursachen sehen sie dahinter?

Das ist ein vielschichtiges Problem. Das ist auch abhängig von der Lage im Verband und wie viele Schiedsrichter insgesamt zur Verfügung stehen. Wir in Sachsen jammern da auf hohem Niveau. Wir stehen in der Statistik derzeit noch an zweiter Stelle im Verhältnis von Schiedsrichter pro Mannschaft. Da sieht man vielleicht, wie akut das Problem im gesamten DFB-Bereich ist.

Ein Schiedsrichter ist im Verein meist das dritte Rad am Wagen.

Was können die Vereine tun, um Schiedsrichter noch besser vor Gewalt oder Diskriminierung zu schützen? Der DFB hat ja dazu auch eine Umfrage in den Vereinen gestartet.

Ein Schiedsrichter ist im Verein meist das dritte Rad am Wagen. Ein Spieler bekommt in der Regel seine Kleidung vom Verein. Ein Schiedsrichter muss möglicherweise kämpfen, dass dies bezahlt wird. Er braucht in der Regel aufgrund der ständigen Änderung der Spielkleidung auch Trikots in mehreren Farben. Die Kosten dafür müssten die Vereine übernehmen. Das andere ist: Junge Leute wollen nicht nur Pflichten haben. Die Vereine müssen den jungen Schiedsrichtern auch etwas bieten, damit sie sich zugehörig fühlen.

Können sie ein Beispiel dafür nennen?

Nehmen wir Dresden, dort haben viele Vereine nur drei, vier Schiedsrichter oder weniger. Wenn diese allein gelassen werden bei den Regeltests etwa, die sie absolvieren müssen, und auch sonst nichts gemeinsam gemacht wird, etwa gemeinsames Kegeln oder ein Abendessen, dann haben es Vereine schwer, Nachwuchs zu finden. Die Erfahrung zeigt, dass in Vereinen, die dies berücksichtigen, auch viele Schiedsrichter sind. Wir haben in Sachsen Vereine wo viele Schiedsrichter sind, andere wo es gar keine gibt.

Im Kleinfeldbereich machen wir auch die Erfahrung, dass manchen Eltern der Respekt vor den ganz jungen Schiedsrichtern fehlt.

Wie werden junge Schiedsrichter von den Vereinen gegen Angriffe auf dem Spielfeld oder auch von Eltern am Spielfeldrand geschützt?

Im Kleinfeldbereich machen wir auch die Erfahrung, dass manchen Eltern der Respekt vor den ganz jungen Schiedsrichtern fehlt. Als Konsequenz hat auch der Sächsische Fußballverband in diesem Jahr ein Patensystem eingeführt. Das heißt, ein älterer Schiedsrichter oder Spielkamerad begleitet den Schiedsrichter bei den ersten drei Spielen und unterstützt ihn auch beim Spielbericht, ein ganz junger Schiedsrichter läuft in der Regel im ersten Spiel erst einmal als vierter Offizieller am Spielfeldrand mit.

Was sagt denn die Statistik über den Schiedsrichternachwuchs aus? Können die Vereine, genügend Schiedsrichter werben?

Wir hatten 2017 noch 3.200 Schiedsrichter, jetzt sind es 2.816. Das geht jedes Jahr zurück. Um alle Spiele ausreichend zu besetzen, bräuchten wir fast das Doppelte. Dazu kommt: 40 Prozent der Schiedsrichter sind unter 18 Jahre. Das hängt damit zusammen, dass Schiedsrichter ab 12 Jahren ausgebildet werden können. Viele Vereine entsenden dann auch C-Jugend-Spieler oder noch jüngere zum Schiedsrichterlehrgang. Das ist eine Riesenspanne. Da müssen Verband und Verein dafür sorgen, dass sie betreut werden und nicht gleich wieder aufhören.

Im Profibereich fehlt ein gewisser Respekt gegenüber Schiedsrichtern und die Vorbildwirkung der Bundesliga ist nicht mehr so wie sie eigentlich sein sollte.

Stichwort Profifußball. Inwieweit beeinflusst das Verhalten der Spieler dort auch die unteren Ligen?