MDR SACHSEN: Frau Endel, das Wolfspaar wurde mehrere Male in der Dübener Heide gesichtet. Bedeutet das, dass sich die beiden Wölfe dort besonders wohl fühlen?

Jana Endel: Der Wolf ist ja sehr anpassungsfähig und stellt geringe Ansprüche an seinen Lebensraum. Er benötigt vor allem ein ausreichendes Beutetiervorkommen, in Form von wildlebenden Huftieren. Das sind in erster Linie Rehe, aber manchmal auch Hirsche und Wildschweine. Und er benötigt ein ausreichend großes Rückzugsgebiet. Und das ist offenbar in der Dübener Heide vorhanden.

Wie sollten sich Wanderer verhalten, wenn sie einem Wolf begegnen?

Eine Wolfsbegegnung läuft in der Regel nicht anders ab als jede andere Wildbegegnung. Das heißt, wenn man einen Wolf sieht, dann kann man stehen bleiben und das Tier beobachten bis es, meist nach kurzer Zeit, wieder verschwindet. Wölfe haben von Natur aus kein Interesse am Menschen, denn sie nehmen uns weder als Beutetier noch als Artgenosse wahr. In der Regel gehen sie dem Menschen aus dem Weg. Wolfssichtungen liefern wichtige Hinweise zum Vorkommen und zum Verhalten der Wölfe und sollten daher an das Landratsamt, das LUPUS Institut oder das Kontaktbüro Wölfe in Sachsen gemeldet werden.

Anders sieht das ja zum Beispiel bei Schafen aus. In der Vergangenheit wurden ja schon mehrere Tiere gerissen, auch in Sachsen. Was können Nutztierhalter tun, um ihre Tiere zu schützen?

Der Wolf unterscheidet nicht zwischen erlaubten und unerlaubten Beutetieren. Alle Huftiere passen prinzipiell in sein Beutespektrum. Schafe und Ziegen sind eine besonders leichte Beute für den Wolf. Schaf- und Ziegenhalter sollten daher nach Möglichkeit bei kleineren Tierbeständen die Tiere über Nacht einstallen. Wenn Schafe und Ziegen über Nacht draußen auf der Koppel bleiben, dann bieten Elektrozäune mit einer Höhe von hunder bis hundertzwanzig Zentimeter einen wirksamen Schutz. Die Umzäunung darf keine Durchschlupfmöglichkeiten haben und alle Seiten der Koppel müssen geschlossen sein. Über offene Gräben oder Gewässer können Wölfe leicht eindringen. Bei stromführenden Zäunen sind eine ausreichende Spannung von mindestens 2.500 Volt über die gesamte Zaunlänge und eine gute Erdung wichtig.

Kann man sagen, dass die Wölfe in Nordsachsen wieder heimisch sind?

Ja, neben dem nachgewiesenen Wolfspaar in der Dübener Heide gibt es ja auch in der Dahlener Heide ein Wolfspaar, das 2017 zum ersten Mal Welpen aufgezogen hat, das Dahlener Heide Rudel. Möglicherweise bekommt das Paar in der Dübener Heide ebenfalls Nachwuchs im Mai. Das kann aber erst im Laufe des Monitorings festgestellt werden, also Ende des Sommers.

Ab wann kann man denn von einem sesshaften Wolf sprechen?

Man unterscheidet in der Regel nach einem halben Jahr. Also wenn über ein halbes Jahr hinweg wiederholt Nachweise von einem Wolf vorliegen, geht man davon aus, dass es sich um ein sesshaftes Tier handelt, also um einen Wolf der ein Territorium besetzt.

Wie breitet sich der Wolf aus?

Ein Wolfsrudel besteht in der Regel aus einem Elternpaar und dessen Nachkommen. Ein Rudel ist also eine Kleinfamilie. Nur die Elterntiere des Rudels leben dauerhaft in ihrem Territorium, ihre Nachkommen wandern in der Regel vor Einsetzen der Geschlechtsreife, also mit zwei Jahren ab, um einen Paarungspartner und ein eigenes Territorium zu finden. Durch diese Abwanderung und Etablierung neuer Territorien findet eine Vergrößerung des Verbreitungsgebietes des Wolfes statt. Innerhalb eines Territoriums wächst die Zahl der Wölfe aber nicht unbegrenzt, sondern sie schwankt je nachdem wie viele Jungtiere noch bei den Eltern leben. In den meisten Rudeln leben zwischen fünf und zehn Tiere, die beiden Eltern und Nachkommen aus den letzten ein bis zwei Jahren. Je nach Jahreszeit und Welpenzahl können auch kleinere und größere Rudel vorkommen.

Quelle: MDR/bb/lm