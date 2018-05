Pfingsten steht vor der Tür, viele sind mit dem Auto unterwegs und müssen in Sachsen unetr anderem durch die Baustellen auf der A4, wo es immer wieder Stau gibt. Frau Siebert, seit dem 05. Mai dürfen an den Baustellen zwischen Dresden und Wilsdruff Lastwagen eine zweite Spur nutzen. Autofahrer berichten, das habe gefühlt nicht so viel gebracht, um die Verkehrssituation zu entlasten, was sagen ihre Experten?

Isabel Siebert: Wir beobachten das sehr genau und stellen fest, dass sich die Lage hier deutlich entspannt hat, das Auffädeln der langen Lkw-Schlangen teilweise bis zum Dreieck Nossen hat sich in den allermeisten Fällen tatsächlich auch aufgelöst, bzw. so aufgelockert, dass die Autofahrer auch überall aufmünden können, wenn sie aus Richtung Chemnitz kommend die Auffahrten nutzen. Die Maßnahme hat schon funktioniert, allerdings ändert das nichts an den Verkehrsmengen, die da hindurch müssen.