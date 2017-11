Wofür stehen Sie politisch? Sind Sie eher links, gemäßigt oder konservativ in der Linken?

Ich mag diese Trennung überhaupt nicht. Wir sind alle in einer Partei und ich denke, egal ob sich jemand einer bestimmten Gruppe zuordnet oder nicht, er hat bei bestimmten Punkten sowieso eine eigene Meinung. Ich bin in der Partei, weil ich sage, dass dort ganz viele Punkte sind, die für mich klar gehen. Ich positioniere mich dann an den Stellen, die mir wichtig sind. Aber ansonsten gehe ich davon aus, dass man ein Parteimitglied ist oder eben nicht.

Wie stehen Sie zum Grundeinkommen?

Ich stehe für Themen, die eher dem Reformerlager zugehörig sind. Wobei es da an vielen Stellen auch Uneinigkeit gibt. Klar muss man die Diskussion führen über eine Grundsicherung, die dem 21. Jahrhundert entspricht. Aber weder die soziale Absicherung, so wie sie jetzt ist als auch ein bedingungsloses Grundeinkommen werden so umsetzbar sein, wie es auf dem Papier steht. Da muss man einfach diskutieren wie es geht und ich denke, dass man da mit einer relativ weitreichenden Forderung beginnen muss. Also zum Beispiel mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Und dann muss man schauen, wie man das finanziert bekommt. Eine Diskussion mit dem status quo zu beginnen, ist nicht zielführend.

Das, was jetzt an sozialer Absicherung in Deutschland vorhanden ist, ist peinlich für so ein reiches Land.

Mir ist als pragmatischer Mensch aber bewusst, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen zurzeit nicht finanzierbar wäre. Trotzdem finde ich die Idee richtig.

Die SPD probiert der Linken derzeit das Wasser abzugraben, indem sie sagt, dass man die ostdeutschen Biografien anerkennen muss. Geht es uns wirklich so schlecht?

Nein, aber man sieht schon einen deutlichen Unterschied, wenn man sich beispielsweise die Durchschnittseinkommen ansieht. Das ist nicht erklärbar, so lange nach der Wende. Man hat hier in Sachsen und in anderen neuen Bundesländern so eine gläserne Decke. Dass zum Beispiel Menschen, die hier gut ausgebildet sind, an Universitäten keinen Job bekommen. Über die geringeren Berufsaussichten gibt es mittlerweile eine Menge Statistiken. Diese Punkte hätte man schon eher angehen müssen. Es ist schön, wenn das nun auch bei anderen Parteien angekommen ist. Wir haben es in den letzten Jahren vielleicht zu wenig in den Mittelpunkt gestellt, aber ich denke schon, dass dort unsere Kompetenzen liegen.

Wie wollen Sie den Spagat zwischen den sozial schwachen Menschen hier und denen in anderen Ländern hinbekommen, denen es noch schlechter geht? Stichwort Globalisierung.

Indem man über Globalisierung redet und darüber, warum Menschen irgendwoher fliehen, wie deren Bedingungen in ihren Ländern sind. Dass dort teilweise auch Kinder arbeiten. Ich denke, dass das zu wenig thematisiert wird. Zurzeit steht im Mittelpunkt, wie die Dinge hier bei uns sind, aber warum sie so sind, das wird verschwiegen. Man kann die eigenen Rückschläge nicht dafür benutzen, um zu sagen, dass es in Ordnung ist, wenn es anderen Menschen noch schlechter geht. Es muss ein Gesamtkonzept geben. Dabei spielt auch Empathie eine Rolle. Dafür muss es eine Grundsicherung geben, von der man leben kann und die für alle Menschen zur Verfügung steht.

Man muss sagen, dass es einem zwar schlecht geht, aber den anderen eben auch.

Wenn man sich das Wahlergebnis in Sachsen zur Bundestagswahl ansieht – muss man da sagen, dass die AfD etwas richtig gemacht hat?

Sie müssen Dinge richtig gemacht haben. Sie sind vielleicht zur rechten Zeit am rechten Ort gewesen. Generell denke ich aber, dass das Ergebnis ein Ausdruck von großer Unzufriedenheit mit der Politik ist. Das liegt auch daran, dass Politik in den letzten Jahren sehr komplex geworden ist und es so viele Ebenen umfasst. Es ist schwer zu vermitteln, inwiefern zum Beispiel Kreisräte von Europa abhängig sind und dass Prozesse so lange dauern. Vor allem Vereine scheitern an der komplexen Förderpolitik. Und das macht unzufrieden. Wenn nun eine Partei ankommt, die vermeintlich einfache Lösungen hat, dann verfängt das.

Wenn sich 2019 das Wahlergebnis wiederholt, wäre eine Regierung gegen die AfD nur möglich, wenn die Linke mitregiert. Würden Sie das tun?

Ich kann mir das zurzeit nicht vorstellen. Die Positionen sind einfach zu weit auseinander. Wir sind beispielweise keine wirtschaftsfreundliche Partei und das werden wir auch nicht sein. Aber in zwei Jahren wird sehr viel passieren. Da kann man nicht alles voraussehen.



Also dass es dann tatsächlich themenbezogene Arbeiten gibt. Das wäre eine denkbare Variante. Dann müsste die CDU aber ganz klar ansagen, dass sie mit der AfD nicht zusammenarbeitet.

Um gegen die AfD zu regieren, muss man dann vielleicht auch ein grundsätzlich anderes Modell im Parlament fahren. Also dass man gar nicht koaliert im herkömmlichen Sinne, sondern dass es dann wechselnde Mehrheiten gibt.

Wie fühlen Sie sich, wenn Sie an die kommenden Jahre denken?

Ich denke da mit Respekt, aber auch Energie dran. Als Partei können wir noch mehr loslegen, als wir es die letzten Jahre gemacht haben. Dafür haben wir auf dem Parteitag schon einen guten Anfang gemacht. Jetzt müssen wir schnell mit den Kreisverbänden zusammenkommen, um genau daran zu arbeiten.

Das Gespräch führte Politikredakteur Arnd Groß.