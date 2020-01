Frage: Wenn man den Anruf bekommt, Finanzminister werden zu können. Wie viel Zeit bleibt bis zur Entscheidung?

Hartmut Vorjohann: Normalerweise kommt ein Anruf, wo gesagt wird, einen Tag haben Sie jetzt Zeit zum Überlegen. Ich habe den Tag nicht ausgenutzt. Durch meine Arbeit als Finanzbürgermeister der Stadt Dresden bin ich ja schon im Thema drin. Das ist etwas, das machst du doch sofort, wenn du das Angebot kriegst. Und da habe ich sofort zugesagt.

Den Einwohnern von Dresden sind Sie bekannt, denen in Plauen oder Görlitz vielleicht nicht. Wenn Sie sich beschreiben, was für ein Charakter sind Sie?

Ich bin eigentlich ein ruhiger Mensch und haue immer so ungern auf den Tisch, will eigentlich immer in Harmonie alles sortiert haben. Ich habe aber bei Finanzthemen gesehen, dass das nicht reichen wird und da muss man schon mal den Ärger, den man innen drin hat, rauslassen. Das tue ich dann auch manchmal.

Wie ist der Sprung von der Kommunal- in die Landespolitik?

Ich will nicht sagen, das ist alles das Gleiche und das mache ich schon, aber ganz viele Themen kennt man natürlich. Man hat als Verantwortlicher für Kommunalfinanzen ganz viele Berührungspunkte mit dem Land. Ganz viel Verhandlungspunkte, ganz viele Streitpunkte und viele Themen kommen einem da ganz bekannt vor. Und insofern ist das nicht komplett Neuland. Man kennt alles schon ein bisschen und muss es nun von einer anderen Seite neu anfassen und sortieren.

Wir haben jetzt eine Regierungskoalition mit drei Parteien. Diese hat bereits Zeichen gesetzt - mit einem Ministerium mehr, drei Staatssekretären mehr, Mitarbeitern und Fahrern. Wenn Sie das hören und an Stichworte wie Bürokratieabbau auf der anderen Seite denken, wie bewerten Sie dies?

Da hat man zwei Seelen in einer Brust! Natürlich weiß man, wenn es eine neue Regierung gibt, werden auch neue Ressorts eingerichtet. Es braucht Menschen, die über diese Themen nachdenken und Dinge vorbereiten, insofern braucht man da Personal. Aber als Finanzer sagt man logischerweise auch: Muss es so viel sein, kann es nicht ein bisschen weniger sein? In der Tat ist es natürlich so, dass man vielleicht auch lieber einen Lehrer mehr hätte am Ende als einen Mitarbeiter, der im Ministerium sitzt und die Dinge vordenkt. Das ist ein Abwägungsprozess, bei dem zunächst mal die Koalitionäre am Zug waren. Der Finanzminister ist da gar nicht so sehr in der Rolle, dass er jede einzelne Stelle sortiert und entscheidet, ob die jetzt berechtigt ist oder nicht.

Wie wollen Sie künftig mit Begehrlichkeiten der einzelnen Ressorts umgehen?

Da haben wir uns im Koalitionsvertrag viel vorgenommen. Wir wissen, dass es wahrscheinlich nicht so viel Geld gibt für alles. 1,1 Milliarden Euro ist die gesetzte Summe und von diesen 1,1 Milliarden will man jetzt in dem ersten Jahr der Koalition etwa das erste Fünftel, nämlich 220 Millionen, in Angriff nehmen. Da haben die drei Koalitionäre sich Gedanken gemacht und ich bin gespannt auf die Klausur, was das für Themen sind und wie man die zusammenbinden kann.

Stichwort Schuldenbremse. Ist daran nicht zu rütteln, auch wenn die Finanzausstattung des Freistaates angesichts möglicher Konjunkturdellen oder Einbrüche (z.B. in der Automobilindustrie ) künftig nicht mehr so üppig ist…?

Das ist ziemlich in Stein gemeißelt, da mache ich mir ganz ehrlich wenig Sorgen. Es gibt eine Schuldenbremse in der sächsischen Verfassung, beim Bund gibt es diese auch noch mal. Das sind ganz harte Regeln. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie einer da ran will, um das aufzuweichen. Wie er die Mehrheiten dafür bekommen will, das ist auch eine notwendige Spielregel. Damit man sich im politischen Wettbewerb mit Versprechungen, die über Kredite finanziert werden, nicht überbietet.