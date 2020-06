Professor Roland Imhoff ist Sozialpsychologe an der Uni Mainz.

Professor Roland Imhoff ist Sozialpsychologe an der Uni Mainz.

Anders als der Wahrheitsgehalt ist für mich ein zentrales Merkmal für Verschwörungstheorien - oder Verschwörungsglauben wie wir es in der Wissenschaft nennen - die Überzeugung, dass eine eingeschworene Elite, alle Macht versammelt. Diese agiert im Verborgenen und zieht dort die Strippen. Das geschieht zum Vorteil der Mächtigen und zum Nachteil der Allgemeinheit, so der Glaube.

Eine Verschwörungstheorie kann also wahr sein?

Ja, sowas kann vorkommen. Denken wir beispielsweise an den US-amerikanischen Geheimdienst. Der ist ein beliebtes Feindbild vieler Verschwörungstheoretiker. Dass der das Kanzlerinnen-Handy abhört, wäre von den Meisten vor 2013 noch als eine verrückte Idee belächelt worden. Problematisch an Verschwörungstheorien ist, dass sie eigentlich keine Theorien im wissenschaftlichen Sinne sind. Eine Theorie ist, wie der Name schon sagt, eine Art Annahme, die von neuen Erkenntnissen bestätigt, verändert oder eben widerlegt werden kann. Verschwörungsgläubige sind blind für alle Gegenargumente oder wissenschaftliche Erkenntnisse, die gegen ihren Glauben sprechen. Diese anderen Argumente oder Fakten werden als Kampagne der Verschwörer um-interpretiert. Damit schotte ich mich komplett ab von anderen Quellen.