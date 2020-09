Die Deutsche Bahn hat im Zuge des Strukturwandels wegen des Kohleausstiegs Großinvestitionen in Milliardenhöhe in der Lausitz angekündigt. Sie will die Eisenbahn-Infrastruktur in der Region ausbauen und modernisieren sowie zahlreiche neue Jobs schaffen. Die konkreten Vorhaben für die kommenden Jahre stellten Bundesfinanzminister Olaf Scholz, Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und DB-Vorstand Ronald Pofalla am Donnerstag in Cottbus vor.

Cottbus wird Bahn-"Gigafactory"

Größtes Projekt ist demnach der Ausbau des Bahnwerks in Cottbus. Dort soll ab 2023 eine neue für die Instandhaltung von ICE-Elektrotriebzügen der Baureihe 4 entstehen. Außerdem geplant sind eine neue Halle für die Umrüstung von Dieselfahrzeugen auf Hybridtechnik mit Elektroantrieb, ein Technologiezentrum zur Hybridforschung und moderne Lehrwerkstätten. Dabei werden den Angaben zufolge bis 2026 insgesamt 1.100 neue Industriearbeitsplätze und 100 Ausbildungsplätze geschaffen. Die Deutsche Bahn spricht vom modernsten und umweltfreundlichsten Bahninstandhaltungswerk in Europa.

Hier setzen wir etwas um, das zeigt, wie der Strukturwandel ganz konkret klappen kann. Olaf Scholz Bundesfinanzminister

Bahn will viel und schnell bauen - auch in Sachsen

Das Werk in Cottbus ist das erste große Vorhaben, das auf Grundlage des Strukturstärkungsgesetzes des Bundes finanziert wird. Doch nicht nur Brandenburg, sondern auch Sachsen profitiert davon in großem Umfang. So werden voraussichtlich auch viele Menschen aus dem Freistaat in Cottbus einen Job finden. Zudem sollen der geplante Bahntest-Ring in Niesky und das vorgesehene Bundesforschungszentrum Schiene in Dresden mit den Einrichtungen in Cottbus eng verzahnt werden.



Nicht zuletzt werden Bahnstrecken von und nach Cottbus sowie in Sachsen selbst ausgebaut - einige als sogenannte Tempo-Projekte. Das bedeutet, die Verkündung durch den Bund ist quasi schon der Planfeststellungsbeschluss – Klagen und Einwände können den Bau nicht verzögern oder komplett verhindern. Vorbild für dieses Modell sind die Verkehrsprojekte Deutsche Einheit.

Von der Lausitz ganz schnell in die Metropolen

Größtes dieser Tempo-Projekte ist der Bau einer ICE-Strecke von Görlitz nach Berlin. Über sie sollen Reisende aus der Europastadt in 90 Minuten den neuen Großflughafen Berlin-Brandenburg erreichen können. Außerdem werden die Strecken zwischen Leipzig und Cottbus, zwischen Dresden und Cottbus über Priestewitz sowie zwischen Dresden und Görlitz für Tempo 160 ausgebaut. Letztere erhält zudem die schon seit langem geforderte Elektrifizierung.



Weitere zugesagte Projekte, die über den normalen Planungsweg verwirklicht werden sollen, sind der Ausbau der Strecke Dresden- Cottbus über Kamenz und Spremberg – wo derzeit nur noch abschnittsweise Personenzüge fahren, sowie die Elektrifizierung der Strecke zwischen Bischofswerda und Zittau. Zwei Bundesminister, zwei Ministerpräsidenten, zwei Bahnvorstände - mit großem Bahnhof wurden die Investitionspläne in Cottbus präsentiert.

Kretschmer hat Berlin erfolgreich "genervt"

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer begrüßte die Vorhaben als starkes Signal für die Lausitz. Mit dem Cottbusser Bahnwerk würden hochwertige Arbeits- und Ausbildungsplätze geschaffen. Das helfe, qualifizierte Fachkräfte in der Region zu halten. Kretschmer sagte, solche großen Infrastrukturprojekte seien der Grund dafür, warum derzeit in der Bevölkerung ein Zutrauen und eine Zuversicht in diesen Prozess des Strukturwandels wachse. Die Bürger würden merken, dass es die Politik und die Projektbeteiligten ernst meinten. Zu seinem Anteil meinte Kretschmer, er und sein Brandenburger Amtskollege Woidke seien den zuständigen Bundesministern wegen des Projekts "schon ziemlich auf den Geist gegangen".

