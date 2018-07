Mutmaßlicher IS-Unterstützer in Sachsen festgenommen

Der Beschuldigte bezeichnete sich nach Angaben der Ermittler selbst als "Medientätiger". Er habe in dieser Funktion seit September 2017 zahlreiche Propagandainhalte des sogenannten IS veröffentlicht. Außerdem soll er eigene Äußerungen mit Bezug zum IS in öffentlich zugänglichen Chatgruppen des Nachrichtenmessengers WhatsApp verbreitet haben, die er teilweise selbst als Administrator betrieb und von ihm als "Nachrichtenagentur" bezeichnet worden waren. Zwei Veröffentlichungen enthielten den Angaben zufolge konkrete Handlungsanweisungen, wie eine Beteiligung am IS erfolgen sollte.



Zeitgleich hätten in Sachsen Ermittlungsmaßnahmen gegen eine weitere Beschuldigte im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der Generalstaatsanwaltschaft Dresden in der sächsischen Landeshauptstadt stattgefunden, hieß es von der Generalbundesanwaltschaft. Details dazu wurden zunächst nicht genannt.