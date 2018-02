In einem bereits laufenden Ermittlungsverfahren gegen mutmaßliche Unterstützer der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) hat die Polizei in Sachsen einen weiteren Verdächtigen verhaftet. Außerdem wurden am Montag zwei Wohnungen in Sachsen durchsucht und Beweise beschlagnahmt. Das teilte die Berliner Generalstaatsanwaltschaft mit. Gegen die Beschuldigten werde wegen des Verdachts der Verabredung eines Verbrechens ermittelt, erklärte ein Sprecher via Twitter. Einzelheiten zu Verdächtigen und zum Ort des Einsatzes wurden nicht genannt.