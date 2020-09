Die Jäger in Sachsen kritisieren den Plan der Bundesregierung, mehr Rehwild zu schießen, um den Waldumbau zu fördern. Der Vize-Präsident des Landesjagdverbandes, Wilhelm Bernstein, sagte dem MDR, man habe sich verpflichtet, die Wildbestände zu pflegen. Statt mehr Tiere abzuschießen, könne man die Jungbäume auch umzäunen, so Bernstein weiter. So könnten sie wachsen, ohne dass ihre Knospen von den Rehen und Hirschen abgefressen werden. Der Fraß verhindert nach Angaben des Sachsenforst maßgeblich das Wachstum von neuen Mischwäldern. Den Zaunvorschlag halten die sächsischen Förster allerdings für unrealistisch. Landesforstpräsident Utz Hempfling sagte, ein Zaun sei nicht sturmsicher und außerdem teuer.