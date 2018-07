Keuchhusten- und Masernfälle in Sachsen verdoppelt

In Sachsen haben sich die Keuchhusten- und Masernfälle im Jahr 2017 in etwa verdoppelt. Das geht aus dem Jahresbericht der Landesuntersuchungsanstalt (LUA) für das Gesundheits- und Veterinärwesen hervor. Wurden im Jahr 2016 noch 496 Keuchhustenerkrankungen registriert, stieg die Zahl 2017 auf 912. Die Zahl der Masernfälle stieg von 34 auf 68.

"Keuchhusten ist schon lange keine Kinderkrankheit mehr und tritt in allen Altersgruppen auf", heißt es im Bericht der LUA. Gerade in den letzten Jahren sei die Krankheit vermehrt in höheren Altersgruppen zu beobachten. Deshalb empfiehlt die Sächsische Impfkommission neben der Standardimpfung für alle Kinder und Jugendlichen auch allen Erwachsenen eine Auffrischung nach zehn Jahren. Gesundheitsministerin Barbara Klepsch forderte die Sachsen auf, mehr Impfbereitschaft zu zeigen."Gerade bei den besorgniserregenden Masernausbrüchen wird deutlich, wie gefährlich die Impflücken sind: Hier werden Krankheitsausbrüche begünstigt und Menschen unnötig in Gefahr gebracht", erklärte sie.