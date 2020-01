Die Schulabgänger in Sachsen interessieren sich wieder mehr für eine handwerkliche Berufsausbildung. Wie der Sächsische Handwerkstag am Dienstag mitteilte, wurden im vergangenen Jahr in allen Gewerken zusammengenommen 5.504 Lehrverträge abgeschlossen. Das sind 82 mehr als 2018. Damit setzt sich nach dem damals leichten Rückgang der Aufwärtstrend der Vorjahre weiter fort. Den Angaben zufolge traten im vergangenen September vor allem in den Berufen Sanitär-Heizung-Klima-Techniker, Maurer und Metallbauer deutlich mehr Jugendliche eine Ausbildung an als ein Jahr zuvor.