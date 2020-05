Der Zoll in Sachsen hat 2019 mehr Rauschgift aus dem Verkehr gezogen als im Vorjahr. Wie das Hauptzollamt in Dresden am Montag mitteilte, beschlagnahmten die Beamten knapp zwei Tonnen Drogen. Dies seien rund 400 Kilogramm mehr als 2018. Von der Gesamtmenge wurden allein rund 1,9 Tonnen Rauschgift aus Luftfracht gefischt.