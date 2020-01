Der Mitteldeutsche Rundfunk will mit seinen Inhalten im laufenden Jahr gezielt zum gesellschaftlichen Zusammenhalt beitragen. Das betonte MDR-Intendantin Karola Wille am Montagabend in Leipzig beim Jahresmedienauftakt des Senders. Der publizistische Leitgedanke "Miteinander leben" soll sich dabei in zahlreichen Angeboten in den kommenden Monaten widerspiegeln.