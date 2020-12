Der gebürtige Zwickauer Ron Holzschuh gehörte im deutschen Fernsehen zu den beliebtesten Seriendarstellern. In der ARD-Serie "Verbotene Liebe" spielte er bis 2007 vier Jahre lang den Bernd von Beyenbach, hatte Rollen bei "Anna und die Liebe", "Unter uns", bei "In aller Freundschaft" und in der Krimiserie "Alarm für Cobra". Für viele Fans kam die Todesnachricht überraschend. Hinter den Kulissen der Serienproduktion war bekannt, dass er an einer schweren Krankheit litt. Am 27. April ist der Schauspieler Ron Holzschuh im Alter von 50 Jahren gestorben. Bildrechte: imago/Andre Poling