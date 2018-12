Bildrechte: Harry Härtel Bei einer Messerstecherei wird am frühen Morgen des 26. August ein Chemnitzer erstochen. Das Stadtfest in Chemnitz wird daraufhin abgebrochen. Ein 22 Jahre alter Iraker und ein 23-Jähriger, der sich als Syrer ausgibt, werden dem Haftrichter vorgeführt. Am Nachmittag demonstrieren hunderte Menschen ohne Anmeldung in der Stadt. Die Polizei scheint den Aufmarsch, an dem auch zahlreiche Rechte teilnehmen, zu unterschätzen. Der gleiche Eindruck herrscht einen Tag später am 27. August. Rund 6.000 Demontranten kommen zur Kundgebung der rechtspopulistischen Initiative "Pro Chemnitz". 1.500 Gegendemonstranten stehen ihnen gegenüber, dazwischen 600 Polizisten. Im Verlauf kommt es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, Demonstranten zeigen den Hitlergruß. 18 Demonstranten und zwei Polizisten werden verletzt.



In der Folge streitet Deutschland wochenlang darüber, ob es in Chemnitz Hetzjagden gab oder nicht und was genau passierte. Bundesverfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen verliert seinen Job. Die Polizei Chemnitz teilt mit, man habe am 27. August zu wenige Beamte im Einsatz gehabt. Dabei hatten andere Bundesländer der Polizei in Chemnitz Unterstützung angeboten.

Drei Tage nach der tödlichen Auseinandersetzung in Chemnitz taucht der Haftbefehl mit Einzelheiten zu den mutmaßlichen Tätern in sozialen Netzwerken auf. Die Staatsanwaltschaft Dresden ermittelt wegen der strafbaren Verletzung von Dienstgeheimnissen. Am 30. August wird ein Justizvollzugsbediensteter aus Dresden suspendiert. Er gibt zu, den Haftbefehl weitergegeben zu haben, der unter anderem von AfD-Politikern und Pegida-Mitgründer Lutz Bachmann bei Facebook weiterverbreitet wird.

Während des Einsatzes der Polizei zum Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Erdogan in Berlin am 27. September sind auch sächsische SEK-Beamte im Dienst. Zwei von ihnen tragen sich in die Dienstliste mit dem Namen des rechtsextremen NSU-Mitglieds Uwe Böhnhardt ein. Die Polizisten werden sofort abgezogen, gegen sie wird ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Für den sächsischen LKA-Präsidenten Petric Kleine ist ihr Verhalten "abscheulich und an Dummheit kaum zu überbieten". Er entschuldigt sich ausdrücklich bei den Angehörigen der zehn Opfer, die durch die rechtsterroristischen NSU-Mitglieder ermordet wurden.

Am 1. Oktober lässt die Generalbundesanwaltschaft sieben mutmaßliche Rechtsterroristen aus dem Raum Chemnitz verhaften. Der mutmaßliche Anführer sitzt zu dem Zeitpunkt bereits in U-Haft. Die Gruppe aus der Hooligan- und Skinhead-Szene soll Angriffe auf Ausländer und Andersdenkende zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober in Berlin geplant haben.

Bildrechte: MDR/Steffen Hengst Durch Medienberichte wird Mitte Oktober bekannt, dass ein Regierungsrat an der Polizeihochschule Rothenburg (Oberlausitz) Prüfungen manipuliert haben könnte. Er soll Polizeischülern erlaubt haben, in seinem Büro Prüfungsaufgaben mit dem Handy abzufotografieren. Der Beamte wird suspendiert. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Mann. Es soll sich nicht der einzige Vorfall gewesen sein. Bereits bei den Prüfungen im September habe es nach Angaben der Hochschule Unregelmäßigkeiten gegeben: 17 Studenten konnten nicht wie geplant zu Kommissaren ernannt werden.

Rassistische Chats an Polizeifachschule Leipzig?

Nach dem Polizeinachwuchs in Rothenburg gerät auch die Polizeifachschule in Leipzig in die Kritik. Dort sollen Schülerinnen und Schüler in einer internen Chat-Gruppe rassistische Nachrichten geschrieben haben. Nach umgehender Prüfung von Chatprotokollen sei gegen einen von ihnen ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden, um den Sachverhalt aufzuklären, teilte das Präsidium der sächsischen Bereitschaftspolizei Ende Oktober mit. "Rassistisches Gedankengut hat in den Reihen der Polizei keinen Platz und darf unter keinen Umständen toleriert oder verharmlost werden", betonte der Leiter der Bereitschaftspolizei, Dirk Lichtenberger.

Muslime gehören nicht in die CDU, sagt die Bundestagsabgeordnete Veronika Bellmann aus Chemnitz. Auch säkulare, nicht praktizierende Muslime hätten in der Partei nichts zu suchen. Parteikollegen, Minister, Muslime in der CDU und die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz, kritisieren die rechtskonservative Sächsin harsch, sie solle ihr Bundestagsmandat zurückgeben, das sie der CDU verdanke. Bellmann entwerte den Einsatz aller Muslime, die sich in der Partei engagieren. Bellmann kam dieser Forderung nicht nach.

