Die Lebenshaltungskosten in Sachsen werden sich im Juni leicht erhöhen. Wie aus der Prognose des Statistischen Landesamtes in Kamenz hervorgeht, erhöht sich die sächsische Inflationsrate "im Juni 2020 aller Voraussucht nach leicht auf ein Prozent" (Mai: 0,9 Prozent).



Die Nahrungmittelpreise sind um etwa 4,3 Prozent gestiegen. Teurer wurden demnach auch die Preise bei Gaststätten- und Beherbergungsdienstleistungen (plus 3,0 Prozent) sowie Dienstleistungen (plus 4,4 Prozent). Das Statistikamt verweist in diesem Zusammenhang explizit auf Friseurdienstleistungen.