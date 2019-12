Wie sehr stressen Hund und Katz Böller und Raketen an Silvester?

Gerade für die Haustiere ist das eine wirklich schwere Zeit. Das beginnt schon mit dem Tag, an dem die Silvesterböller verkauft werden. Dieses ständige, unvorhergesehene Knallen ist für die Tiere einfach super erschreckend. Das können die nicht zuordnen. Sie wissen nicht, dass die Menschen daran Spaß haben. Für die Tiere ist das etwas Bedrohliches. Sie geraten in Panik und da besteht dann leider die große Gefahr, dass die Hunde oder Katzen verschwinden. Katzen zum Beispiel können sich vor Panik so weit von zu Hause entfernen, dass sie dann nicht mehr zurückfinden.

Wenn ein Tier verschwunden ist, was bei Tasso registriert ist, haben Sie auch Hilfe von Ehrenamtlichen. Wie funktioniert das?

Wir nennen sie ehrenamtliche Suchhelfer. Die sind zum Glück nicht nur an Silvester, sondern das ganze Jahr über an unserer Seite. Das sind einfach Tierfreunde, die gesagt haben: Wenn ein Tier in Not ist, da möchte ich helfen und die Augen danach aufhalten. Sie können festlegen, dass sie für einen bestimmten Ort, zum Beispiel für ihren Wohn- oder Arbeitsort, die Tier-Suchmeldungen erhalten wollen. Und wenn dann ein Tier entläuft, dann erhalten die Suchhelfer eine Email dazu mit den Suchplakaten. Wenn sie dann irgendwo dieses Tier sehen, dann informieren sie uns.

Aber auch Passanten können beim Suchen helfen. Was muss ich tun, wenn ich einen Hund oder eine Katze entdecke, die augenscheinlich entlaufen ist?

Entlaufene Tiere können selbst für den Halter gefährlich werden, denn sie sind im Überlebensmodus. Bildrechte: imago images / Frank Sorge Auf jeden Fall sollte man sich sofort bei Tasso melden, wenn einem etwas ungewöhnlich erscheint. Und wenn man den Eindruck hat, dass man sinnvoll helfen kann, dann macht es auch Sinn, dass man versucht, sich dem Tier zu nähern. Da sollte man aber unbedingt vorsichtig sein, weil die Tiere meistens in totaler Panik entlaufen sind. Das heißt, sie sind im Überlebensmodus. Auch sonst zutrauliche Tiere sind total verängstigt. Dann muss man sehr sensibel vorgehen, damit man sie nicht weitertreibt und vielleicht erst recht in Gefahr bringt.

Was kann ich tun, wenn mein Tier in Panik verfällt?

Wenn das Tier wirklich weggelaufen war und man als Halter das Tier selber findet, muss man trotzdem vorsichtig sein. Es kann sogar sein, dass sie vor dem eigenen Halter Angst haben. Etwas anderes ist es, wenn ich mit dem Tier noch Zuhause bin. Da raten wir in der Regel zu einer guten Vorbereitung. Dass man beispielsweise Silvester Zuhause bleibt, wenn man weiß, dass das Tier ängstlich ist. Die Rollos runterlassen, Musik anmachen, damit man so den Lärm von außen ausgrenzen kann. Man sollte für das Tier da sein, sich weitesgehend normal verhalten und dem Tier die Unterstützung geben, die es braucht. Wenn es ganz schlimm ist, wenn man weiß, dass das Tier wirklich panisch ist, zwei Tage lang nur zittert, nicht frisst und auch nicht rausgehen mag, dann sollte man sich unbedingt noch vor Silvester mit seinen Tierarzt in Verbindung setzen, ob es da Möglichkeiten gibt, dem Tier medizinisch zu helfen.

Wenn das Tier keine Tasso-Marke hat, wohin kann ich mich wenden?

Bildrechte: dpa Das örtliche Tierheim ist dann natürlich die erste Anlaufstelle. Tierärzte zum Glück auch, soweit sie verfügbar sind. Diese überprüfen dann, ob das Tier einen Transponder trägt und fragen diese Transponder-Nummer in der Regel bei uns ab und dann sehen wir, ob das Tier bei uns registriert ist. Die Polizei hilft im Notfall aber natürlich auch.

Wie viele Hunde und Katzen sind denn beim letzten Jahreswechsel entlaufen?

Für den Jahreswechsel von 2018/2019 haben wir bundesweit 630 vermisste Hunde und Katzen verzeichnet. Das sind die, von denen wir wissen. Es kann natürlich Tiere geben, die vermisst wurden, von denen wir nichts erfahren haben, weil sie nicht bei Tasso registriert sind, oder weil der Fund nicht bei uns gemeldet wurde. Das lässt auf eine höhere Dunkelziffer schließen.

Tipps für den Jahreswechel mit Tier zusammengefasst:

Lassen Sie Ihre Freigängerkatzen im Haus!

Sichern Sie den Hund gut beim Spaziergang. Am besten doppelt, mit Geschirr und Leine. Die Leine sollten Sie gut festhalten, dass sich das Tier nicht losreissen kann, wenn es durch einen Knaller erschrickt!

Versuchen Sie am Silvestertag rechtzeitig mit Ihrem Hund die letzte Gassirunde zu gehen, bevor überall ausgelassen geknallt wird!

Richten Sie Rückzugsmöglichkeiten in der Wohnung ein und versuchen Sie durch heruntergelassene Rollos und mit Hilfe des laufenden Fernsehers oder Radios den Lärm auszusperren!

Seien Sie bei Ihrem Tier und stehen Sie ihm bei, wenn es Angst hat!

Leidet Ihr Tier auch gesundheitlich stark unter dem Krach des Jahreswechsels, halten Sie frühzeitig Rücksprache mit einem Tierarzt!

Verzichten Sie an Silvester selbst auf das Zünden von Raketen und Böllern!

Quelle: MDR/bb/sm