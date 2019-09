Über ein Drittel der Sachsen im Alter zwischen 18 und 25 Jahren gilt laut Statistik als armutsgefährdet. Das teilte die Linke-Politikerin Sabine Zimmermann mit. Danach lagen in Sachsen 35,7 Prozent in dieser Altersgruppe unter der sogenannten Armutsgefährdungsschwelle von 937 Euro. Zugrunde gelegt wird das Nettoeinkommen eines Single-Haushalts inklusive Wohngeld, Kindergeld oder anderer Zuwendungen. Wer weniger als diese Summe im Monat zur Verfügung hat, gilt als armutsgefährdet. Bundesweit lag die Armutsgefährdung in der Altergruppe bei 25,6 Prozent und einem Durschnittseinkommen von 1.035 Euro.