Der Freistaat Sachsen feiert den 30. Jahrestag seiner Wiedergründung mit einem Festakt im Erzgebirgsstadion. Wie Ministerpräsident Michael Kretschmer am Mittwoch mitteilte, soll die Feier am 5. September stattfinden. Die Veranstaltung stehe unter dem Motto "30 Jahre Freistaat Sachsen - Revolution und Demokratie".

Geplant ist den Angaben zufolge ein Konzert der Sächsischen Staatskapelle unter der Leitung von Christian Thielemann. Es sollen Werke von Carl Maria von Weber, Richard Wagner und Ludwig van Beethoven erklingen. 85 Musikerinnen und Musiker sitzen dann mit Abstand auf der Bühne. Auch das Landesbergmusikkorps Sachsen hat seinen Auftritt und soll am Ende gemeinsam mit der Staatskapelle musizieren, darunter das Steigerlied - die inoffizielle Hymne des Erzgebirges.

Die Staatskapelle Dresden spielt normalerweise in Konzertsälen wie der Dresdner Semperoper. Diesmal zieht es die Musiker in ein Fußballstadion. Bildrechte: Carsten Sand

Ministerpräsident Kretschmer erklärte, der Freistaat feiere seine Wiedergründung am 3. Oktober 1990 "und die vielen Erfolge, die die Sachsen seither gemeinsam erarbeitet haben. Wir haben Grund zur Dankbarkeit, zur Freude und zur Zuversicht." Laut Kretschmer ist die Wahl des Austragungsortes auch eine Referenz an das Weltkulturerbe Montanregion Erzgebirge. Der Landrat des Erzgebirgskreises, Frank Vogel, erklärte, dass die Feier in der Region stattfinde, sehe man auch als Wertschätzung der ländlichen Räume. Aue-Bad Schlema wurde aber auch deshalb ausgewählt, weil der diesjähre "Tag der Sachsen", der vor Ort stattfinden sollte, abgesagt werden musste.