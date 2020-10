Vor 30 Jahren hat der Sächsische Landtag in Dresden seine erste Sitzung abgehalten. Am 27. Oktober 1990 wählten die 160 Abgeordneten in der Dresdner Dreikönigskirche Erich Iltgen zum Landtagspräsidenten und Kurt Biedenkopf zum Ministerpräsidenten. Zum Parlament gehörten damals Abgeordnete der CDU, SPD, PDS/Linke und FDP sowie von Bündnis 90/Die Grünen. Nach Auffassung von Heiner Sandig, Pfarrer und langjährige sächsische CDU-Landtagsabgeordnete, sei die Konstituierung des Parlaments sei der Abschluss der friedlichen Revolution gewesen.