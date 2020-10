Der Sozial- und Wohlfahrtsverband "Volkssolidarität" feiert an diesem Wochenende seinen 75. Geburtstag. Gegründet am 24. Oktober 1945, verfolgt der Verband seitdem das solidarische Leitbild "miteinander - füreinander". Damals erfolgte ein Aufruf von Mitgliedern der KPD, SPD und gemeinnützigen Vereinen unter der Überschrift "Volkssolidarität gegen Wintersnot". Den Initiatoren ging es in der Nachkriegszeit anfangs um Lebensmittelbeschaffung, Kleidung und Heizmaterial. Später wurde der Verband in der DDR zur Massenorganisation zur Unterstützung für ältere Menschen.