Rund 71 Prozent der Befragten gaben an, dass sie sich im Zuge der steigenden Umweltverschmutzung zunehmend Sorgen machen. Danach folgen die Angst vor Terroranschlägen sowie dem Klimawandel. Im Jahr 2010 stand bei den jungen Menschen die wirtschaftliche Lage im Fokus. Die Angst vor Arbeitslosigkeit und davor, keinen Ausbildungsplatz zu finden, war damals so hoch wie nie zuvor.

Immer mehr Jugendliche beginnen sich zu engagieren, sagt Studienleiter Prof. Dr. Mathias Albert von der Universität Bielefeld. "Obwohl die Jugendlichen optimistisch in ihre persönliche und die gesellschaftliche Zukunft blicken, sehen sie doch, dass es Zeit ist, zu handeln", so Albert. Die Jugend transportiere eine Botschaft: "Wir bleiben zuversichtlich, aber hört auf uns und achtet auf unsere Zukunft", ist sich der Studienleiter sicher. Verstärkt wird dieses Engagement durch ein zunehmendes Umwelt- und Klimabewusstsein.

Die Zufriedenheit mit der Demokratie als Staatsform steige im Osten an, hält Albert fest. "War es im Jahr 2015 nur etwa jeder Zweite, der sich im Osten eher oder sehr zufrieden mit der Demokratie in Deutschland zeigte, so sind es heute bereits zwei von dreien." Von einem Rückgang der Politikverdrossenheit könne aber nicht geredet werden, erklärt der Studienleiter. "Das Vertrauen der Jugendlichen in Parteien ist weiterhin gering."