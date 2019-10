In Sachsen sind im vergangenen Jahr 3.300 Kinder und Jugendliche zu ihrem Schutz vorläufig in staatliche Obhut genommen worden. Rein rechnerisch sind das neun Kindern an jedem Tag, erklärte das Statistische Landesamt in Kamenz am Montag. Im Vergleich zu 2017 seien die Zahlen leicht gesunken - damals mussten 550 Minderjährige in Obhut genommen werden.

Gründe: Überforderung, Beziehungs- und Wohnungsprobleme

Häufigste Gründe waren laut Landesamt die Überforderung der Eltern sowie Beziehungs- oder Wohnungsprobleme. Insgesamt waren im vergangenen Jahr laut Statistik 1.856 Jungen und 1.445 Mädchen von Schutzmaßnahmen betroffen. Hinzu kamen wegen einer Gesetzesänderung auch erstmals 201 ausländische Kinder und Jugendliche, die unbegleitet nach Deutschland eingereist waren.

Schutzmaßnahmen zum Großteil "in Folge dringender Gefahr"

In einem knappen Drittel aller Fälle waren die Betroffenen laut Landesamt zwischen 16 und 18 Jahre alt. In 22 Prozent der Fälle waren Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren betroffen. In gut drei Vierteln aller Fälle wurden die Schutzmaßnahmen "in Folge dringender Gefahr" von Jugendämtern, Polizei oder Ordnungsbehörden veranlasst. 13 Prozent der Betroffenen begaben sich auf eigenen Wunsch in Obhut.

In 81 Prozent der Fälle erfolgte die Unterbringung den Angaben nach in sozialen Einrichtungen. Dort verbrachten 21 Prozent der Kinder und Jugendlichen zwei Tage, weitere 35 Prozent blieben zwischen drei und 14 Tagen. Mit 44 Prozent sei der größte Teil der Betroffenen für länger als 15 Tage in Schutz genommen worden.

Quelle: MDR/dpa/kt