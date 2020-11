Bis Mitte Oktober haben in Sachsen 493 junge Ärztinnen und Ärzte ihre Facharztprüfungen angelegt. Insegsamt 524 waren zu den Prüfungen angetreten. "Mit diesen neuen Fachärzten wächst die Chance, mehr Ärzte in der Region zu halten und damit den strukturellen Problemen der Ärzteversorgung in Sachsen erfolgreich entgegenzutreten", sagte der Präsident der Sächsischen Landesärztekammer, Erik Bodendieck.