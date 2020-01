Der junge Sachse Alexander Czudaj startet in dieser Woche bei den Olympischen Jugendspielen in der Schweiz. Genau wie sein Vater Harald Czudaj strebt der 17-jährige Bobfahrer natürlich den Olympiasieg an.

Vater Harald hat 1994 bei den unvergessenen Spielen in Lillehammer auf dem Czudaj-Vierer Gold für Deutschland gewonnen. 26 Jahre später ziehts auch den Junior in den Eiskanal. Insgesamt 13 Sachsen starten zu den Olympischen Jugendspielen in der Schweiz, die in dieser Woche beginnen.