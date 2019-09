In Sachsen startet am Montag der Praxistest für die elektronische Gerichtsakte. Zunächst werden an den ersten sechs Zivil- und Handelskammern des Landgerichts Dresden alle neu eingehenden Verfahren papierlos geführt. Kommendes Jahr sollen Zivil- und Mietsachen am Amtsgericht Dresden sowie die Sozial- und Arbeitsgerichtsbarkeit folgen. Justizminister Gemkow sagte, bis Anfang 2026 würden alle Gerichte und Staatsanwaltschaften auf die E-Akte umgestellt.