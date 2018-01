Gefängnispersonal in Sachsen "am Limit"? Der fehl-kalkulierte Skandal

Das Problem ist nur: Der durchschnittliche Angestellte in Deutschland leistet jährlich ein Vielfaches mehr an Überstunden. Konkret: das zehnfache.

Als Experten und Mahner zugleich kommen in diesen Artikeln und Beiträgen zumeist Politiker der sächsischen Linken zu Wort, gelegentlich auch der AfD. Beide Fraktionen interessieren sich offenbar brennend für das Thema "Überstunden im Justizvollzug", wobei die AfD mit Kirsten Muster ihre diesbezüglich fleißigste Fragestellerin mittlerweile an Frauke Petrys "Blaue Partei" verloren hat. Bundesweit knapp jede dritte kleine Anfrage zum Thema aus den Länderparlamenten kommt von diesen beiden sächsischen Oppositionsfraktionen, die sich des medialen Interesses an den Zuständen im Strafvollzug offenbar gewiss sein können.

Die Linke fragt die aktuellen Zahlen zu "Überstunden im Sächsischen Justizvollzug" monatlich ab und erhält innerhalb der gesetzlichen Frist entsprechende Tabellen. Doch Schlagzeilen wie "Mehr als 81.500 Überstunden in Sachsens Justizvollzug" führen in die Irre – damit werden nämlich nicht die Überstunden im abgelaufenen Kalenderjahr beziffert, sondern sämtliche Überstunden, die seit Beginn der aktuellen Erfassung irgendwann in den 2000er-Jahren geleistet worden sind und noch nicht abgebaut werden konnten. Die Werte werden somit "kumuliert" – also fortgeschrieben.